Il Tesoro ha collocato oggi in asta Bot a 6 mesi scadenza 31/10/2022 (ISIN IT0005492423) per 5 miliardi di euro contro richieste per 7,471 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,49) con un rendimento pari a -0,308% da -0,488% dell'asta precedente. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.