Il Tesoro ha collocato in asta oggi Btp e 5 e 10 anni per 5,5 miliardi di euro. I Btp con scadenza 01-04-2027 (ISIN IT0005484552) sono stati collocati per 3 miliardi di euro contro richieste per 4,718 miliardi (rapporto di copertura 1,57) con un rendimento pari a 2,16%, in crescita da 1,90% dell'asta precedente. I Btp con scadenza 01-12-2032 (ISIN IT0005494239) sono stati collocati per 2,5 miliardi di euro contro richieste per 3,975 miliardi (rapporto di copertura 1,59) con un rendimento pari a 3,10%, in crescita da 2,78% dell'asta precedente.

