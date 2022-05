Il Tesoro ha collocato oggi in asta BTP Short scadenza 29-11-2023 (ISIN IT0005482309) per 2,250 miliardi di euro contro richieste per 4,249 miliardi (rapporto di copertura 1,89) con un rendimento pari a 0,77%, in crescita rispetto a 0,48% dell'asta precedente.

Il Tesoro ha collocato oggi in asta BTP Short scadenza 29-11-2023 (ISIN IT0005482309) per 2,250 miliardi di euro contro richieste per 4,249 miliardi (rapporto di copertura 1,89) con un rendimento pari a 0,77%, in crescita rispetto a 0,48% dell'asta precedente. Collocato anche BTP€i scadenza 15-05-2033 (ISIN IT0005482994) per 1,250 miliardi di euro contro richieste per 1,755 miliardi (rapporto di copertura 1,40) con un rendimento pari a 0,86% da -0,29% dell'asta precedente.

(RV - www.ftaonline.com)