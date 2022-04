Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 3 ore fa Italia: collocati BTP Short Term e BTP€i per 3,750 miliardi di euro Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Il Tesoro ha collocato oggi in asta BTP Short Term con scadenza 29-11-2023 (ISIN IT0005482309) per 2,750 miliardi di euro contro richieste per 4,405 miliardi (rapporto di copertura 1,60) con un rendimento pari a 0,48% e BTP€i con scadenza 15-05-2026 (ISIN IT0005415416) per 1 miliardo di euro contro richieste per 1,438 miliardi (rapporto di copertura 1,44) con un rendimento pari a -1,52%. Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

Il Tesoro ha collocato oggi in asta BTP Short Term con scadenza 29-11-2023 (ISIN IT0005482309) per 2,750 miliardi di euro contro richieste per 4,405 miliardi (rapporto di copertura 1,60) con un rendimento pari a 0,48% e BTP€i con scadenza 15-05-2026 (ISIN IT0005415416) per 1 miliardo di euro contro richieste per 1,438 miliardi (rapporto di copertura 1,44) con un rendimento pari a -1,52%. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.