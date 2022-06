Il Tesoro ha collocato oggi in asta BTP Short Term con scadenza 30-05-2024 (ISIN IT0005499311) per 4 miliardi di euro contro richieste per 6,333 miliardi (rapporto di copertura 1,58) con un rendimento all'1,63%, in netta crescita rispetto allo 0,77% dell'asta precedente.