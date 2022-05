Il Tesoro ha collocato in asta oggi CCTeu con scadenza 15-10-2030 (ISIN IT0005491250) per 1,25 miliardi di euro contro richieste per 2,306 miliardi (rapporto di copertura 1,84) con un rendimento pari a 0,87%, in crescita da 0,50% dell'asta precedente.