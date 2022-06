di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in giugno l'indice della fiducia delle imprese manifatturiere è salito in Italia a 110,0 punti dai 109,4 punti della lettura finale di maggio (109,9 punti in aprile), ampiamente sopra ai 108,5 punti del consensus.