Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in aprile l'export dall'Italia è cresciuto dell'1,5% sequenziale, a fronte di un rialzo del 7,0% per quanto riguarda l'import. Su base annua le esportazioni sono invece aumentate del 14,9% contro il rimbalzo del 42,4% dell'import. Il risultato è stata un deficit della bilancia commerciale balzato a 3,7 miliardi di euro dai 229 milioni della lettura finale di marzo e in crescita a 963 milioni per quanto riguarda la sola Ue (275 milioni il disavanzo di marzo). Nel trimestre febbraio-aprile 2022 l'export cresce del 6,9% sequenziale contro il rimbalzo dell'11,6% dell'import.

