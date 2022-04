Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in marzo l'export dell'Italia nei Paesi extra-Ue è cresciuto del 2,0% annuo, a fronte di un rialzo del 2,3% per quanto riguarda l'import. Il risultato è stata un deficit della bilancia commerciale di 515 milioni, a fronte del surplus di 4,8 miliardi del marzo 2021. Nell'intero primo trimestre 2022 l'export è aumentato del 7,5% contro il rimbalzo del 15,5% delle importazioni in Italia dai Paesi extra-Ue. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

