Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in marzo il tasso di disoccupazione ha registrato in Italia un declino all'8,3% dall'8,5% precedente (8,6% in gennaio), contro l'8,4% del consensus. (RR - www.ftaonline.com)

