Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con riferimento agli articoli di stampa pubblicati in data odierna e relativi alla possibile emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario convertibile precisa quanto segue. Alla data del presente comunicato il management ha avviato l'analisi di diverse soluzioni finalizzate a reperire fonti finanziarie a sostegno dei piani di sviluppo del Gruppo per i prossimi esercizi, che potrebbero contemplare anche interventi sulle strutture fieristiche esistenti al fine di cogliere le opportunità che si presenteranno nell'ambito del rilancio del comparto fieristico post pandemia da Covid-19. A tal riguardo, la società rende noto che tra le diverse soluzioni in esame vi è anche la possibilità di emettere un prestito obbligazionario convertibile. Fermo quanto sopra, alla data del presente comunicato le valutazioni in merito alla fattibilità nonché ai relativi termini e condizioni delle diverse operazioni in esame sono attualmente allo studio e non è stata assunta alcuna deliberazione in merito da parte degli organi societari competenti. La società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali deliberazioni dovessero essere assunte dagli organi competenti.

