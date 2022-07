Rimini, 30 giugno 2022 – Italian Exhibition Group S,p.A. ("IEG") società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna il dott. Carlo Costa, CFO della Società e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a partire dal 1 settembre 2022 per affrontare una nuova sfida professionale. Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data del presente comunicato, il dott. Costa risulta titolare di 3.750 azioni ordinarie di IEG. Si informa, inoltre, che non è prevista l'attribuzione di indennità o altri benefici ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile. La Società avvierà il processo di selezione per l'individuazione di un successore di pari profilo il cui nominativo verrà reso noto al mercato nei termini di legge. La Società esprime il più sentito ringraziamento al dott. Costa per il significativo contributo professionale e per il proficuo supporto alle attività del Gruppo negli anni di collaborazione.

