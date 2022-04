In data 22 aprile 2022 Rimini Congressi S.r.l., e Vicenza Holding S.p.A.azionistidi ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A., con sede in Rimini, Via Emilia, 155, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00139440408, capitale sociale i.v. pari ad Euro 52.214.897, le cui azioni sono quotate presso Euronext Milanorganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Società"o "IEG"), hanno sottoscrittoun patto parasociale (il "Patto").

Il Patto prevede obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio dei diritti di voto.Il Patto èefficacedalla data disottoscrizione ed ha durata di 3 anni. Il Patto riguarda complessivamente di numero 21.077.324 azioni ordinarie della Società (le "Azioni"), rappresentative del 68,29% del capitale sociale della Società, che attribuiscono, alla data odierna, il 77,39%dei diritti di votoin assemblea, in considerazione del c.d.voto maggiorato.

A norma dell'art. 130 del Regolamento Emittenti Consob, le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del Patto sono pubblicate sul sitowww.iegexpo.it/.Al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Regolamento Consob n. 11971/1999 si precisa che:-Rimini Congressi S.r.l., con sede legale in Via Dario Campana, 64,Rimini (RN), iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale 03599070400 ("Rimini Congressi"o "RC"), è titolare din.15.213.126Azioni, interamente conferite al Patto, rappresentative del 49,29%del capitale sociale della Società, che attribuiscono, alla data odierna, il 55,86%deidiritti di voto in assemblea, in considerazione del c.d.voto maggiorato.

Tali azioni attribuiscono il 72,18%dei diritti di voto totali conferiti al Patto; e-Vicenza Holding S.p.A. con sede legale in via dell'Oreficeria 16, Vicenza -36100, iscritta al Registro delle imprese di Vicenza, codice fiscale 00515900249 ("Vicenza Holding"o "VH"), è titolare di n. 5.864.198 Azioni, interamente conferite al Patto, rappresentative del 19%del capitale sociale della Società, che attribuiscono alla data odierna il 21,53%dei diritti di voto in assemblea, in considerazione del c.d.voto maggiorato.

Tali azioni attribuiscono il27,82%dei diritti di voto totali conferiti al Patto.RC e VH non sono sottoposte al controllo di alcun soggetto. Il Patto sarà,come per legge,depositato presso il Registrodelle imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini.

Rimini/Vicenza, 26 aprile 2022

