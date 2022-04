Itway S.p.A. ("Itway" o la "Società"), capogruppo attiva nel settore IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana annuncia di avere ricevuto il Rating di Legalità da AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Il rating riconosciuto è pari a ??+ su un massimo di ??? .

Che cosa è il Rating di Legalità

Il Rating di Legalità è uno strumento per le imprese introdotto in Italia nel 2012 dall'AGCM, che ha lo scopo di incoraggiare principi di comportamento etico in ambito aziendale e nei confronti del mercato. Il Rating di Legalità si traduce in una valutazione indicativa del rispetto della legalità e del grado di attenzione riposto dalle imprese nella corretta gestione del business. Questa valutazione è condotta direttamente da AGCM esaminando numerosi parametri a cui l'azienda si sottopone volontariamente. Premia dunque le aziende che rispettano le disposizioni di legge, sono trasparenti e adottano criteri di etica e responsabilità nell'esercizio delle proprie attività.

Perché Itway ha scelto di sottoporsi alla valutazione del Rating

Quanto previsto dall' AGCM nel 2012, fa parte della cultura aziendale di Itway dalla sua fondazione avvenuta nel 1996. I primi due punti, dei 5 Business Values che identificano Itway e sono esplicitati nel suo sito web https://www.itway.com/it/our-values/ sono:

1. INTEGRITÀ

Il concetto di "Etica negli affari" è per noi essenziale e fondante nel nostro modo di fare business. I nostri comportamenti sono basati su principi di onestà, equità e giustizia. I nostri Partner di affari devono rispondere ai medesimi requisiti

2.RISPETTO

È nostro impegno avere attenzione del ruolo, dei diritti e delle opinioni dei nostri partner di affari. E' nostro impegno trattare gli altri con pari dignità, fiducia, credibilità. È nostra intenzione creare un rapporto di lungo termine

Per Itway è il risultato di un percorso naturale da sempre compiuto ed il riconoscimento ottenuto ne è la conferma. Il Rating di Legalità consente di essere riconosciuti in modo più positivo nei rapporti sia con gli Istituti di Credito che con le Pubbliche Amministrazioni (riconosciuti dal Decreto Mef-Mise n. 57 del 20 febbraio 2014). Oltre ai vantaggi economici, la ratio del Rating di Legalità è quello di associare al soggetto che se ne sottopone anche notevoli benefici in termini di una migliore immagine e visibilità: un'impresa che ha ottenuto l'attestazione viene riconosciuta dal mercato come un soggetto affidabile, trasparente e rispettoso di elevati standard di legalità. La pubblicazione dei nominativi delle imprese titolari del Rating di Legalità è nell'apposita sezione del sito dell' AGCM https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating e questo elenco, ad Aprile 2022, conta circa 9500 imprese, e viene costantemente aggiornato. Ottenere il Rating incoraggia un costante miglioramento nel perseguire comportamenti responsabili ed etici e facilita pertanto nuove opportunità di affari e di crescita. "Siamo molto onorati del rating ottenuto da AGCM con ??+" commenta G. Andrea Farina, Presidente e Amministratore Delegato di Itway. "Questo riconoscimento premia i valori fondanti del Gruppo di Integrità e Rispetto che sono alla base di tutti comportamenti etici che una impresa deve avere. "Andrea Farina aggiunge: "E' il primo rating ottenuto dal nostro Gruppo e siamo convinti che con le azioni di miglioramento costanti che abbiamo intrapreso potremmo presto aggiungere una stella ed ottenere il massimo riconoscimento di ???."

(RV - www.ftaonline.com)