Itway S.p.A., capogruppo operativa attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan, comunica di aver chiuso in maniera tombale la posizione con Mercatoria S.p.A. - principale creditore del Gruppo - ottenendo l'estinzione anticipata del relativo accordo sottoscritto in esecuzione del piano di risanamento ex art. 67 L.F.. Le risorse finanziare funzionali all'operazione di esdebitamento sopra descritta sono state messe a disposizione dalla società controllata 4Science S.r.l., specializzata nelle soluzioni di Data Science e Data Management per il mercato della ricerca scientifica, dei beni culturali e dei Big Data, attraverso un finanziamento infragruppo di Euro 1,1 milioni. Il Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Andrea Farina ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Finito il percorso di ristrutturazione, il Gruppo potrà ora liberare le energie necessarie per concentrarsi sulla crescita. Ringrazio tutti i professionisti, i collaboratori, e gli azionisti che ci hanno affiancato in questo percorso. Questa operazione permette a Itway di orientarsi con rinnovata libertà operativa verso nuove risorse finanziarie per sostenere la crescita dell'azienda sia in Italia che all'estero, sia per linee interne che per linee esterne. Inoltre, l'uscita oggi dall'accordo ex art. 67 della legge fallimentare pone le basi per l'avvio del processo di uscita anche dalla black list di Consob e ci permette di riprendere quel percorso di accreditamento presso il sistema bancario internazionale, consentendoci di migliorare ulteriormente il nostro posizionamento".

