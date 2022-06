Iveco Group ha aperto la settimana con un brillante +4,7% che ha spinto le quotazioni in chiusura fino a 6,39 euro, dopo che nell'intraday i prezzi erano saliti fino a quota 6,4180. Un rialzo che fa "rumore" per un titolo a lungo ignorato dal mercato ed oggetto di consistenti vendite dal giorno in cui è approdato a Piazza Affari ad inizio anno. Dall'apertura a 11,26 euro del 3 gennaio i prezzi hanno dimezzato il proprio valore prima di accennare una reazione. Il superamento di quota 6,20 rappresenta ora il primo swing rialzista visibile sul grafico e sembra anticipare il proseguimento del rialzo verso il target a 7 euro, area di massimi di metà marzo. Un barlume di luce in fondo al tunnel, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice reazione tecnica. Sotto 6,10 invece il rialzo subirebbe una battuta di arresto, ma sarebbe comunque la successiva violazione di area 5,90 a rivitalizzare la corrente ribassista verso i bottom di maggio in area 5,20. Supporto intermedio a 5,50 euro.

