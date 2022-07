*Avvio debole oggi per Iveco (-1,0% a 4,9925 euro) con nuovo minimo storico *a 4,94 euro. L'intero comparto industriale è in netta difficoltà a causa delle dichiarazioni di mercoledì del presidente della Fed, Jerome Powell, nel corso della conferenza annuale della BCE in Portogallo: combatteremo l'inflazione e questo genera "certamente" il rischio di raffreddare eccessivamente la crescita economica.

Per la banca centrale americana il problema principale è rappresentato dal balzo dei prezzi al consumo: è quindi disposta ad accettare un rallentamento (magari anche una breve recessione) in cambio di una stretta sui tassi aggressiva fino al punto di ricondurre l'inflazione sul sentiero desiderato (2% circa, attualmente è al 6,0%, misurata dall'indice PCE). I gruppi industriali sono tipicamente ciclici: i loro conti economici sono fortemente correlati con l'andamento della congiuntura. Lo scenario prospettato da Powell risulta quindi negativo.

L'analisi del grafico di Iveco mette in evidenza il trend negativo in essere dal debutto in borsa a inizio gennaio. Nelle ultime 3-4 settimane il titolo si è mosso in una stretta fascia laterale compresa tra 5,00 e 5,50 euro. Una chiusura di seduta inferiore alla base del movimento riattiverebbe la flesisone verso area 4,20. Il superamento del massimo del 21 giugno a 5,5860 creerebbe invece le condizioni per il riavvicinamento a 6,4180, top del 6 giugno, e per un eventuale allungo sui 7,0150 toccati a metà marzo.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)