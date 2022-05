Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI) si è riunito il 13 maggio 2022, sotto la presidenza di Paolo Covre, per esaminare ed approvare il resoconto intermedio di gestione del gruppo IVS al 31 marzo 2022, di seguito sintetizzato.

Sintesi dei risultati al 31 marzo 2022

- Fatturato consolidato pari a Euro 92,4 milioni, in aumento del 16,3% rispetto a marzo 2021.

- EBITDA pari a Euro 16,0 milioni. EBITDA Adjusted Euro 17,0 milioni, +25,8% sul 2021, con un'incidenza sul fatturato pari al 18,4% (20,9% al netto delle positioning fees).

- Utile netto consolidato pari a Euro 0,02 milioni. Utile netto adjusted consolidato pari a Euro 0,8 milioni.

- Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 317,6 milioni, inclusivo di Euro 10 milioni di pagamenti anticipati connessi alla Business

- Combination con Liomatic e GeSA non ancora consolidate.

- Due acquisizioni realizzate in Italia, per un valore di circa Euro 0,4 milioni.

(RV - www.ftaonline.com)