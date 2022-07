La National Aeronautics and Space Administration (Nasa) ha assegnato a Jacobs Technology una commessa del valore base potenziale di 1,8 miliardi di dollari.

di Financial Trend Analysis

La National Aeronautics and Space Administration (Nasa) ha assegnato a Jacobs Technology una commessa del valore base potenziale di 1,8 miliardi di dollari. La divisione di Jacobs Engineering Group fornirà prodotti ingegneristici e scientifici, servizi tecnici e servizi correlati al Johnson Space Center di Houston ma anche ad altri siti della Nasa e di altre agenzie governative. La fornitura partirà a inizio ottobre per un periodo base di cinque anni (prorogabile fino a dieci) e prevede opzioni che potrebbero aumentare il valore fino a 3,9 miliardi di dollari. Jacobs Engineering aveva chiuso in rialzo del 2,20% giovedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)