Secondo quanto riporta MarketWatch, Janet Yellen vede una "crescita solida" per il prossimo anno ma anche rischi sull'outlook. L'ex chairwoman della Federal Reserve (Fed), che dal gennaio 2021 è alla guida dello U.S. Department of Treasury (il ministero del Tesoro di Washington), intervenendo al Ceo Council Summit del Wall Street Journal ha ribadito che l'inflazione rimane troppo elevata e che il potenziale rallentamento dell'Europa potrebbe "riversarsi" anche sugli Usa. Yellen, parlando prima della pronuncia del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie), ha detto di essere certa che l'istituto centrale di Washington userà gli strumenti a sua disposizione per garantire un atterraggio morbido in cui l'economia possa continuare a espandersi.

(RR - www.ftaonline.com)