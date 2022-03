Jerome Powell ammette gli errori sulle stime dell'inflazione Usa. Parlando lunedì alla National Association for Business Economics, il chairman della Federal Reserve (Fed) ha ammesso che la narrazione secondo cui l'inflazione avrebbe raggiunto il picco nel primo trimestre è "andata in pezzi". Nel corso del prossimo anno l'istituto centrale, ha sottolineato Powell, non baserà la sua politica su previsioni ma vorrà vedere "progressi effettivi" in tema di prezzi. In merito al ricorso a un incremento dei tassi d'interesse Usa di 50 punti base Powell è stato possibilista, come già per altro nella conferenza stampa successiva al meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di settimana scorsa. "Adotteremo le misure necessarie per garantire un ritorno alla stabilità dei prezzi. In particolare se concluderemo che sia opportuno agire in modo più aggressivo aumentando i tassi di oltre 25 punti base in uno o più meeting lo faremo", ha spiegato.

(RR - www.ftaonline.com)