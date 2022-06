JetBlue Airways alza da 31,50 a 33,50 l'offerta d'acquisto su Spirit Airlines. Non solo. Il gruppo di New York è pronto a dismettere asset per evitare quei problemi regolatori che sono il principale ostacolo all'operazione. JetBlue è infatti già alle prese con lo U.S. Department of Justice (DoJ, ministero della Giustizia di Washington che ha anche funzioni di organismo antitrust) per la partnership Northeast Alliance con American Airlines. Spirit a inizio mese avrebbe dovuto sottoporre al voto degli azionisti la proposta rivale di Frontier Group Holdings, ma la consultazione è stata rinviata per negoziare con entrambi i pretendenti. Spirit aveva chiuso in rialzo del 2,11% a 21,28 dollari di valore venerdì al Nyse (lunedì Wall Street è rimasta chiusa per la celebrazione del Juneteenth).

(RR - www.ftaonline.com)