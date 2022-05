JetBlue va ostile su Spirit Airlines e riduce la sua offerta a 30 dollari per azione, contro i 33 dollari della proposta di inizio aprile, respinta dal board del vettore low-cost della Florida. Spirit aveva motivato il rifiuto, e la preferenza per l'offerta più bassa della rivale Frontier Group Holdings, soprattutto con questioni regolatorie. L'acquisizione da parte di JetBlue presenta effettivamente maggiori problematiche, considerando che il gruppo di New York è già alle prese con lo U.S. Department of Justice (DoJ, ministero della Giustizia di Washington che ha anche funzioni di organismo antitrust) per la partnership Northeast Alliance con American Airlines. "Vista la riluttanza del board di Spirit nel condividere le stesse informazioni di due diligence già condivise con Frontier, JetBlue offre ora di acquisire Spirit per 30 dollari per azione in contanti", ha dichiarato JetBlue. "Rappresenta un premio del 60% rispetto al valore della transazione di Frontier al 13 maggio 2022. JetBlue è pronta a negoziare in buona fede una transazione consensuale a 33 dollari, previa la due diligence", ha aggiunto la società. Spirit Airlines ha chiuso in rally del 13,62% lunedì al Nyse, a 19,27 dollari di valore, contro i 21,70 dollari proposti da Frontier.

(RR - www.ftaonline.com)