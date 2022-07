Johnson & Johnson (J&J) ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre segnati dal declino dei profitti netti da 6,28 miliardi, pari a 2,35 dollari per azione, a 4,81 miliardi, e 1,80 dollari.

di Financial Trend Analysis

Johnson & Johnson (J&J) ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre segnati dal declino dei profitti netti da 6,28 miliardi, pari a 2,35 dollari per azione, a 4,81 miliardi, e 1,80 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 2,59 dollari, contro i 2,54 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono cresciuti del 3,0% annuo a 24,02 miliardi di dollari, contro i 23,77 miliardi stimati dagli analisti. Per l'intero esercizio J&J ha tagliato da 10,15-10,35 a 10,00-10,10 dollari la guidance relativa all'eps rettificato e da 94,8-95,8 a 93,3-94,3 miliardi quella relativa alle vendite. Johnson & Johnson aveva chiuso in declino del 2,24% la seduta di lunedì al Nyse.

