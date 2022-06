JONIX (JNX:IM), PMI Innovativa e Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, comunica l'acquisto in data 10 giugno 2022 del 30% del capitale sociale di Joinlux S.r.l. e la sottoscrizione di un accordo di distribuzione in esclusiva di tutti i prodotti JONIX utilizzabili per la sanificazione/igienizzazione degli ambienti domestici ai rivenditori che commercializzano articoli di arredamento per la casa e complementi d'arredo oltre che elettrodomestici. Costituita con un capitale sociale di 10.000 Euro interamente versato, Joinlux è partecipata per il 65% da Franco Sabbadin e per il 5% da Matteo Franzolin, direttore generale di CBELUX S.p.A.; l'acquisto del 30% è avvenuto al valore nominale. Joinlux distribuirà i prodotti JONIX avvalendosi di una rete distributiva nazionale oltre che dell'organizzazione di CBELUX S.p.A., società partecipata al 100% da SabbaFin S.r.l. . CBELUX, attiva nella vendita di elettrodomestici e complementi per cucine, è distributore unico dei marchi AEG ed Electrolux e dispone di una rete di 31 agenti monomandatari che coprono 21 provincie del Nord Italia (Friuli -Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino e alcune province della Lombardia) con oltre 3.600 clienti. CBELUX è attiva anche nel settore dei servizi con un'organizzazione di centri di assistenza tecnica autorizzati Electrolux che si avvalgono di tecnici specializzati e 3 laboratori che effettuano annualmente oltre 10.000 interventi di riparazione presso gli utenti italiani. È inoltre socio fondatore del Consorzio Ciac, consorzio di 10 aziende dello stesso settore con 115 agenti e più di 15.000 rivenditori sull'intero territorio italiano, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. La governance di Joinlux prevede altresì l'ingresso di Mauro Mantovan nel Consiglio di Amministrazione, nonché determinati diritti a tutela della partecipazione di minoranza di JONIX. Mauro Mantovan, Presidente di JONIX: "L'accordo con Cbelux rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di JONIX in quanto ci consente di ampliare la nostra base clienti penetrando, con il supporto di uno dei principali player del settore e in affiancamento alla nostra rete tradizionale, il nuovo e importante canale degli elettrodomestici. Crediamo fortemente in questa operazione: oltre che una collaborazione commerciale, la nostra è una partnership strategica che ci vedrà lavorare insieme per lo sviluppo di dispositivi retrofit per la sanitizzazione degli elettrodomestici, aprendoci grandi opportunità nell'ampio mercato dei prodotti consumer dedicati all'ambiente domestico oltre che ad altre applicazioni di filiera." Franco Sabbadin, Amministratore Unico di Cbelux: "Con Joinlux abbiamo concretizzato una partnership con un'industria prestigiosa, JONIX è espressione dell'eccellenza tecnologica in ambito NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, per poter rispondere ai bisogni dei nostri clienti, sempre più attenti alla salubrità dell'aria negli ambienti domestici. Sono sicuro che questa partnership ci darà grandi risultati: collaboreremo per offrire ai nostri clienti soluzioni specifiche per ogni necessità di sanitizzazione domestica."

(RV - www.ftaonline.com)