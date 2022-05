JONIX (JNX:IM), specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, PMI Innovativa e Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver ricevuto, in data odierna, dal Ministero dello Sviluppo Economico, il riconoscimento del Credito di Imposta ex art. 1 c.89-92 della Legge n. 205/2017 (c.d. Credito di Imposta IPO) per un ammontare di Euro 432.880,00, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. (RV - www.ftaonline.com)

