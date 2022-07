Parte male la tornata di trimestrali della Corporate America. Jp Morgan Chase & Co. ha infatti toccato una perdita superiore al 3% in pre-market dopo avere presentato risultati relativi al secondo trimestre segnati dal declino dei profitti netti da 11,95 miliardi di dollari, pari a 3,78 dollari per azione, a 8,65 miliardi, e 2,76 dollari, contro i 2,89 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono saliti da 30,48 a 30,72 miliardi, comunque sotto ai 31,81 miliardi stimati dagli analisti. Jp Morgan ha comunicato che metterà in pausa il mega buyback da 30 miliardi di dollari annunciato in aprile, con l'obiettivo di accumulare capitale per adeguarsi ai nuovi requisiti imposti in giugno con gli ultimi stress test della Federal Reserve (Fed).

