Juventus FC +5,4% sui massimi da febbraio. Il titolo del club accelera su indiscrezioni secondo cui Paul Pogba potrebbe tornare in bianconero. Il centrocampista francese sembra preferire la Juventus al Paris Saint Germain, nonostante quest'ultimo offra un ingaggio superiore. Pogba a Torino percepirebbe 8 milioni di euro netti più due di bonus. Se l'affare andasse in porto sarebbe la seconda volta che Pogba passa dal Manchester United alla Juventus a parametro zero.

