Juventus FC -0,2% vira in territorio negativo dopo un buon avvio di seduta in scia alla qualificazione per la finale di Coppa Italia con l'Inter, conseguita eliminando la Fiorentina in semifinale.

Juventus FC -0,2% vira in territorio negativo dopo un buon avvio di seduta in scia alla qualificazione per la finale di Coppa Italia con l'Inter, conseguita eliminando la Fiorentina in semifinale. Secondo indiscrezioni il Tribunale di Madrid ha accolto il ricorso contro lo stop al procedimento disciplinare avviato dalla UEFA lo scorso anno contro il club bianconero, il Real Madrid e il Barcellona per la vicenda Superlega. Ora la UEFA è in grado di riprendere l'iter del provvedimento per potenziale violazione del suo regolamento.

(SF - www.ftaonline.com)