Kellogg Company (Kellogg's) ha toccato un rally superiore all'8% in premarket a Wall Street, dopo che il colosso alimentare del Michigan ha annunciato l'approvazione da parte del board della separazione in tre distinte società quotate. La principale sarà Global Snacking, con ricavi superiori agli 11 miliardi di dollari, che comprenderà a livello internazionale i business di snack, cereali e noodle (pasta), insieme ai prodotti surgelati per la colazione in Nordamerica. North America Cereal raggrupperà invece le sole attività nei cereali in Usa, Canada e Caraibi. E infine Plant, con prodotti vegani e vegetariani e sostituti della carne. Per quest'ultima verranno valutate tutte le opzioni strategiche disponibili, compresa una vendita.

