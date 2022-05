di Financial Trend Analysis

Campari: Kepler Cheuvreux ha tagliato il giudizio da buy a hold, il prezzo obiettivo sale da 11 a 11,3 euro. Per gli analisti il primo trimestre è stato forte ma difficile confronto in vista. Il titolo quota 10,345€, in calo del 3,36%.

