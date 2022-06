Keurig Dr Pepper ha sfiorato un rally del 7% nel mercato esteso (la seduta di venerdì al Nasdaq si era invece chiusa in ribasso dell'1,10%), dopo che S&P Dow Jones Indices ha comunicato che il gruppo di bibite e caffè (nato nel 2018 dalla fusione di Keurig Green Mountain e Dr Pepper Snapple Group) entrerà nell'indice benchmark S&P 500 prima dell'apertura di Wall Street il prossimo 21 giugno. Rimbalzo superiore al 6% invece per On Semiconductor, anche per il produttore di chip (nato nel 1999 da uno spin-off di Motorola) sull'ingresso nell'S&P 500. Le due società rimpiazzeranno Under Armour e Ipg Photonics Corporation, che a loro volta prenderanno il posto di Trinity Industries e Yelp nell'S&P MidCap 400.

(RR - www.ftaonline.com)