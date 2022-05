Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana rende noto che in data 17 maggio 2022 il dott.

Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana rende noto che in data 17 maggio 2022 il dott. Davide Mantegazza ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione della Società, con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, restando ferma la disponibilità ad assolvere fino a tale data i compiti imposti dagli incarichi rivestiti in seno al Consiglio, nonché a mantenere, anche successivamente all'efficacia delle dimissioni, il ruolo di Investor Relation Manager della Società.

Le dimissioni sono giustificate dal sovrapporsi in modo sempre più consistente di ulteriori impegni e di nuovi incarichi professionali, che non permetterebbero allo stesso di proseguire a svolgere in modo adeguato le attività di Consigliere di amministrazione.

Il prossimo Consiglio di amministrazione della Società, come da calendario finanziario, è previsto venga convocato per la data del 23 maggio 2022 per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; l'ordine del giorno dello stesso verrà pertanto, tra l'altro, integrato con i seguenti punti:

Presa d'atto delle dimissioni del Presidente e Consigliere di Amministrazione; nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, dotato dei requisiti di indipendenza; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuzione di poteri e determinazione della remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che il dott. Mantegazza, alla data odierna, è titolare di una partecipazione rappresentativa dello 0,43% del capitale sociale della Società.

