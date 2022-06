Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che, in data odierna, sono state assegnate a Negma Group Ltd (di seguito "Negma") complessive n.

Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che, in data odierna, sono state assegnate a Negma Group Ltd (di seguito "Negma") complessive n. 12.500.000 Azioni ordinarie della Società a seguito della richiesta di conversione - comunicata al mercato in data 6 giugno u.s. - di n. 10 obbligazioni della terza tranche da n. 50 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile, di cui al contratto concluso tra Ki Group e Negma (si veda comunicato stampa del 29 novembre 2021). Ad esito dell'emissione il capitale sociale della Società ammonta a Euro 1.134.366,57 e il numero complessivo di azioni emesse è pari a 125.876.547.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale una volta iscritta presso il competente Registro delle Imprese, nonché a rendere disponibile il testo dello statuto aggiornato nel rispetto dei termini di legge.

