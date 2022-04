Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana rende noto che, in data 27 aprile 2022, la Società ha ricevuto da Negma richiesta di conversione di n. 10.500.000 Warrant A, emessi lo scorso 26 novembre 2020. Per maggiori informazioni riguardanti il Contratto di Investimento sottoscritto con Negma, si rimanda ai comunicati stampa diffusi in data 21 ottobre 2020, 12 novembre 2020 e 26 novembre 2020. Pertanto, a fronte dell'annullamento dei n. 10.500.000 Warrant A oggetto di richiesta di conversione, verranno emesse n. 10.500.000 nuove azioni ordinarie della Società ed emessi n. 2.625.000 Warrant B. Il prezzo di esercizio dei Warrant A oggetto di conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto di Investimento sulla base del minore Daily VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,01 per azione, per un controvalore complessivo di euro 105.000,00. Successivamente alla conversione, risulteranno ancora da convertire n. 12.379.880 Warrant A e n. 6.905.030 Warrant B.

(GD - www.ftaonline.com)