Secondo quanto riportato da Valor Economico, maggiore quotidiano finanziario del Brasile citato da Reuters, Kimberly-Clark potrebbe cedere asset latinamericani in un deal valutato da 800 milioni a 1 miliardo di dollari. Il produttore texano di beni di largo consumo (con brand come Kleenex e Scottex) starebbe lavorando alla vendita con Jp Morgan Chase & Co. Tra i possibile acquirenti ci sarebbero la brasiliana Suzano, la cilena Softys e la Nine Dragons Paper di Hong Kong. Kimberly-Clark aveva chiuso in ribasso dello 0,53% venerdì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)