ContourGlobal ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte di Cretaceous Bidco per una valutazione della utility britannica attiva nelle rinnovabili di 1,75 miliardi di sterline (pari a oltre 2 miliardi di euro). Cretaceous Bidco è una newco creata da Kkr, che con l'operazione espande la propria presenza nel settore delle rinnovabili. ContourGlobal ha chiuso con un balzo del 32,63% martedì a Londra, a 265,50 pence per azione, contro i 263,6 pence dell'offerta, interamente in contanti, di Kkr.

