Secondo fonti citate da Bloomberg, sarebbe il consorzio guidato da Kkr in prima fila per comprare Deutsche Funkturm, il business delle torri di Deutsche Telekom. L'offerta di Kkr, in cordata con Global Infrastructure Partners e Stonepeak, sarebbe considerata più attraente rispetto a quella della spagnola Cellnex (che ha invece il sostegno della canadese Brookfield Asset Management), che permetterebbe però al colosso telefonico tedesco di detenere circa il 10% del capitale della stessa Cellnex. La chiusura dell'operazione dovrebbe arrivare per l'inizio di agosto. Deutsche Telekom aveva chiuso in rialzo dello 0,26% lunedì a Francoforte, contro la perdita dello 0,31% del Dax.

