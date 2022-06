Kkr rimuove la soglia minima dell'80% per ritenere finalizzata l'Opa da 1,56 miliardi su Accell Group. In gennaio un consorzio guidato da Kkr aveva raggiunto l'accordo per il takeover del produttore di bici, proprietario di storici brand come Raleigh, Sparta e l'italiana Atala. Finora le adesioni hanno raggiunto il 77,8% del capitale e il consorzio ha dichiarato che rinuncerà alla condizione di raggiungere l'80% affinché l'operazione vada a buon fine. Accell aveva chiuso a 57,75 euro di valore giovedì ad Amsterdam, contro i 58 euro del prezzo d'Opa.

