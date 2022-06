Kohl's Corporation ha comunicato di avere avviato trattative esclusive per il possibile takeover da parte di Franchise Group. Vendita che potrebbe valutare la catena di grandi magazzini circa 8 miliardi di dollari. Su Kohl's era arrivata una pioggia di offerte nei mesi scorsi: da Simon Property Group e Brookfield Asset Management (proprietari della catena rivale Jc Penney), Hudson's Bay (colosso canadese del retail che controlla anche Saks Fifth Avenue), Sycamore Partners e Acacia Research (il cui business principale è la gestione di brevetti e i contenziosi legali per la violazione delle proprietà intellettuali) con il sostegno dell'hedge Starboard Value. Kohl's e Franchise hanno ora tre settimane di tempo per finalizzare l'operazione. Kohl's aveva chiuso in rialzo dell'1,54% lunedì al Nyse.

