Kroger ha comunicato per il primo trimestre profitti netti più che quadruplicati da 140 milioni, pari a 18 centesimi per azione, a 664 milioni, e 90 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,45 dollari, contro gli 1,29 dollari del consensus di FactSet. Il maggiore operatore di supermarket alimentari in Usa (e secondo retailer generalista alle spalle di Walmart) ha registrato nei tre mesi ricavi in progresso da 41,30 a 44,60 miliardi di dollari, sopra ai 44,16 miliardi attesi dagli analisti. La crescita a perimetro costante, al netto dei carburanti, è stata del 4,1% annuo, contro il 4,0% del consensus di FactSet. Kroger, che ha anche migliorato la guidance d'esercizio, ha chiuso in declino del 2,04% giovedì al Nyse, comunque in una seduta di vero e proprio sell-off per Wall Street.

