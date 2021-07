[Investi ancora come un Pivello?] Clicca QUI ORA ed iscriviti al webinar gratuito in cui scoprirai come EVITARE i 6 ERRORI da pivello che non ti fanno guadagnare quando investi in borsa.

Amplifon

Massiccia accelerazione ribassista per Amplifon alla fine della scorsa ottava, -6,39% a 38,07 euro. Il presidente USA Joe Biden venerdì ha firmato un ordine esecutivo contenente 72 iniziative da intraprendere per promuovere la concorrenza nell'economia a stelle e strisce. Tra i settori oggetto dell'ordine troviamo anche quello degli apparecchi acustici: l'obiettivo è arrivare alla vendita degli apparecchi "over the counter", ovvero presso farmacie e grande distribuzione, quindi senza l'intervento preliminare di uno specialista o presso un punto vendita specializzato. Graficamente Amplifon è ora esposto al rischio di un test di quota 37 euro, ex resistenza ora supporto determinante per scongiurare l'avvio di un approfondimento verso il sostegno dinamico attualmente in transito per 34,50 circa. Segnali di forza al ritorno sopra 39,80, prologo a un attacco al recente record storico a 42,34 e alla riattivazione del rally verso 43 e 46.

Banco BPM

Buone performance per i bancari alla fine della scorsa settimana. In bella evidenza Banco BPM, +5,80% a 2,6990 euro, dopo il collocamento della sua prima emissione di Social Bond (Senior Preferred) destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 15 luglio 2026. L'obbligazione andrà a finanziare un portafoglio selezionato di PMI a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Banco BPM rimbalza dopo essere sceso a testare le ex resistenze a 2,50-2,55 euro. Una rottura perentoria di questi riferimenti anticiperebbe la riattivazione del movimento discendente originato dal massimo di inizio giugno in direzione del minimo di aprile in area 2,20. Con il recupero di venerdì il titolo ha oltrepassato le prime resistenze statiche e dinamiche, guadagnando una chance di attacco agli ostacoli posizionati tra 2,7700 e 2,7750: in caso di successo si creerebbero le premesse per l'inversione della tendenza negativa in essere dal massimo pluriennale a 3,093 toccato l'8 giugno. Conferme definitive oltre 2,9190.

Nexi

Brusca discesa in chiusura di ottava per Nexi dopo il test di nuovi record a 19,405 euro. Il titolo non è riuscito ad avere la meglio sulla resistenza dinamica offerta in area 19 dal lato alto del canale che sale dai minimi dello scorso autunno ed è sceso a mettere sotto assedio i minimi di fine giugno a 18,50 circa. Flessioni fino a 18,19 circa, per un test dall'alto del top del 5 ottobre, sarebbero compatibili con uno scenario rialzista che guarda a target a 21 euro circa. Sotto 18,19 rischio di discese verso 17,25 euro. MF scrive che il gruppo sta valutando l'ipotesi di acquisire il merchant acquiring book di Eurobank, quarta banca della Grecia.

