Diasorin

Diasorin martedì estende il rally partito a metà maggio e tocca i massimi da febbraio. Il titolo approfitta delle incertezze legate all'evoluzione della pandemia. Diasorin beneficia di questa situazione dato che è attiva (tra le altre cose) nella produzione di test per il COVID-19. Il titolo ha toccato un massimo intraday a 184,45 per poi flettere in area 184, in netto rialzo dalla chiusura di lunedì a 179 euro. I prezzi si sono lasciati alle spalle la resistenza critica di area 179, che ne frenava l'avanzata da alcune sedute, coincidente con il 61,8% (Fibonacci) di ritracciamento del ribasso dal top di novembre 2020. Attesi ora rialzi verso il livello successivo di ritracciamento, il 78,6%, a 192 circa, praticamente coincidente con il massimo del 27 gennaio a 194,5 euro. Solo ripiegamenti al di sotto di area 177 euro metterebbero in discussione il segnale di forza appena inviato facendo temere il test di area 165 almeno.

Prysmian

Prysmian, +0,60% a 32,04 euro, in territorio positivo ieri. Secondo Equita il gruppo è ben posizionato per aggiudicarsi la commessa per la costruzione del cavo sottomarino del progetto Tyrrhenian Link. Terna ha pubblicato il bando da 830 milioni di euro per l'assegnazione dei lavori per le quattro stazioni elettriche dell'elettrodotto che collegherà la Campania alla Sicilia e quest'ultima alla Sardegna. L'investimento complessivo per l'opera è di circa 3,7 miliardi di euro, il completamento è atteso per il 2028. L'analisi del grafico evidenzia una solida impostazione rialzista: sopra il recente massimo storico a 32,48 euro Prysmian ha come primo obiettivo il lato alto del canale ascendente in essere da metà maggio attualmente in transito per 33,35 circa. In ottica temporale più estesa il target è rappresentato dal limite superiore del canale ipotizzabile da marzo 2020 al momento passante per area 38. Sotto 30,55 (base del primo canale) probabile test del minimo del 20 luglio a 29,30, con appoggio successivo sui 29,10 (base dell'altro canale).

Stellantis

Netta flessione ieri per Stellantis -2,72% a 17,8440 euro: il Corriere della Sera ha scritto che è stata avviata la procedura per la vendita della palazzina del Lingotto. Per il momento il processo è agli albori, con una sorta di gara per la scelta della società di intermediazione immobiliare che gestirà l'operazione. Il quotidiano ha precisato che il gruppo automobilistico ha fatto sapere che l'unico atto concreto finora è l'avvio di una perizia immobiliare. Il Corriere ricorda che la palazzina è vincolata dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici in quanto facente parte dell'intero complesso del Lingotto: il processo di vendita sarà quindi piuttosto articolato. Nonostante la flessione di ieri l'impostazione grafica di Stellantis resta molto buona. Negli ultimi 3-4 mesi il titolo ha superato importanti resistenze statiche, predisponendosi per estensioni verso area 23,50 euro. Nel brevissimo possiamo osservare che la violazione di 17,50-17,55 potrebbe anticipare la chiusura del gap up lasciato il 3 agosto a 16,5660 ed eventualmente un test dei riferimenti a quota 15, livelli determinanti in ottica di medio termine (appoggio successivo a 13,70 circa).

