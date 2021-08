Eni

Eni in recupero nelle ultime sedute in scia al petrolio, tornato sui livelli di inizio mese dopo l'affondo visto a cavallo di Ferragosto. Secondo indiscrezioni di stampa i negoziati con BP per la creazione di una joint venture nelle attività oil&gas in Angola stanno procedendo rapidamente e potrebbero essere presto finalizzati. I due gruppi a maggio avevano "sottoscritto un memorandum d'intesa (MoU) non vincolante per avviare discussioni dettagliate sulla fusione dei propri portafogli upstream in Angola, compresi tutti gli interessi petroliferi, gas e GNL nel Paese". L'analisi del grafico di Eni mette in evidenza il test ieri della linea che scende dal massimo di metà giugno. Una vittoria sui 10,5520 euro (top del 13 agosto) permetterebbe alle quotazioni di mettersi alle spalle il riferimento e riattivare il rally partito il 20 luglio da 9,3320. Oltre 10,5520 netto miglioramento dello scenario tecnico con la ripresa del movimento rialzista partito lo scorso autunno in direzione di 12,50 almeno. Sotto 10,2520 probabile test di 9,9840, minimo del 20 agosto e supporto decisivo per scongiurare l'avvio di una correzione verso 9,80 almeno (61,8% di ritracciamento Fibonacci di quanto guadagnato dal 20 luglio), ultimo sostegno utile per scongiurare il ritorno sui 9,3320.

Banca MPS

Buona performance per Banca MPS che termina la seduta di lunedì con un +0,45% a 1,1225 euro (massimo intraday a 1,143). Sabato Il Sole 24 Ore ha scritto che MedioCredito Centrale è pronto a entrare nella data room della banca senese per verificare la possibilità di acquisire gli attivi che non interessano a UniCredit: si parla soprattutto delle filiali in Puglia e Sicilia, ma probabilmente il perimetro potrebbe allargarsi. Secondo indiscrezioni del Corriere della Sera di domenica, MedioCredito Centrale potrebbe rilevare il marchio MPS, facendovi confluire ulteriori asset. Un vero e proprio segnale di forza verrebbe inviato dal titolo con la rottura di 1,20, linea di tendenza che scende dal top di febbraio. In quel caso diverrebbe probabile una ulteriore accelerazione rialzista fino a 1,30 almeno. Sotto 1,10 invece ad entrare nel mirino sarebbe il minimo di gennaio a 1,026 euro.

Saras

Saras accelera al rialzo in avvio di ottava e tocca i massimi da inizio luglio. Secondo voci di mercato il blocco della produzione nel Golfo del Messico e negli USA a causa dell'uragano Ida (declassato a tempesta tropicale) dovrebbe avere effetti positivi sui margini di raffinazione (le benzine soprattutto): questo perché lo stop e il riavvio delle raffinerie richiede più tempo rispetto agli impianti di estrazione. Sotto il profilo grafico Saras si conferma tonica in avvio di ottava e balza sopra i massimi di inizio mese a quota 0,6892, dimostrando di possedere i requisiti per raggiungere target a 0,74. Oltre questa soglia il titolo potrebbe fare uno sforzo ulteriore tentando di risalire la china verso i top di giugno a 0,8858. Sotto area 0,63 il ribasso in atto da giugno verrebbe riattivato preludendo a cali verso supporti compresi tra 0,56 e 0,60 euro.

(SF - www.ftaonline.com)