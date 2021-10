Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

Cnh Industrial

Cnh Industrial resta in vista degli ostacoli a 14,60/14,80, oltre i quali aumenterebbero le probabilità di riattivare la corsa partita lo scorso anno (e messa in stand-by dalla fase laterale disegnata dai top di giugno). Target in quel caso a 15,24, poi fino a 16 euro circa. Nella direzione opposta, discese sotto 13,40 indebolirebbero la struttura di brevissimo periodo, per supporti a 12,70 e 12,20 euro. Ieri Gerrit Marx, futuro a.d. del business on-highway (Iveco) ha dichiarato che la divisione verrà quotata a Milano a inizio 2022. Il manager ha anticipato che la partnership con Nikola nei veicoli commerciali pesanti elettrici è destinata ad espandersi secondo i piani.

Falck Renewables

Falck Renewables ha annunciato ieri una partnership paritetica con BlueFloat Energy per lo sviluppo di parchi eolici marini galleggianti al largo delle coste italiane e l'avvio, a breve, dell'iter per il primo progetto in Puglia che interessa le acque al largo di Brindisi, denominato Kailia Energia. L'eolico marino galleggiante è una tecnologia trainante nella transizione energetica. Ponendo le basi per la crescita delle energie rinnovabili in Italia, favorisce il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali al 2030. I proponenti depositeranno presso il Ministero per la Transizione Ecologica la documentazione necessaria all'avvio dell'istanza autorizzativa del parco eolico marino galleggiante. La capacità installata prevista di Kailia Energia sarà pari a circa 1,2 GW, per una produzione annuale attesa di 3,5 TWh, equivalente al consumo di circa 1 milione di utenze domestiche italiane, evitando l'emissione di 2 milioni di tonnellate di anidride carbonica in atmosfera all'anno. L'analisi del grafico di Falck Renewables mette in evidenza il consolidamento successivo al record storico a 7,3150 euro del 6 settembre. Discese sotto area 6,65 euro (minimi allineati delle ultime settimane) preannuncerebbero approfondimenti verso le ex resistenze a 6,30-6,40, ora supporti determinanti per scongiurare l'ipotesi di ritorno in area 5,85-5,90. Il superamento di 7,15-7,20 preannuncerebbe invece un attacco al record: in caso di successo riattivazione della tendenza rialzista di fondo con primo obiettivo a 7,75.

Marr

Marr balza in avanti giovedì e tocca a 21,24 euro i massimi dal 17 agosto. Secondo voci di mercato il gruppo ha deciso di pubblicare i dati relativi ai ricavi del terzo trimestre mercoledì 6 ottobre, ben prima dell'approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30 settembre in agenda il 12 novembre. L'arrivo a breve dei dati sui ricavi sta richiamando gli acquisti di coloro che intendono speculare su risultati forti, probabilmente superiori ai livelli pre-Covid: ricordiamo che le vendite hanno subito una netta accelerazione nel secondo trimestre (353,3 milioni di euro da 185,3 nel trim2 2020, quello più penalizzato dall'emergenza sanitaria), pur rimanendo ben al di sotto rispetto ai livelli pre-pandemici (459,6 milioni nel trim2 2019). A inizio agosto il gruppo ha reso noto che "La positività della seconda parte del (primo, ndr) semestre è confermata dall'andamento delle vendite dei primi due mesi della stagione estiva. In giugno-luglio, infatti, le vendite di MARR si posizionano attorno ai 338 milioni di Euro in netta crescita rispetto al 2020 (236 milioni) ed avvicinandosi a quelle del 2019 (344 milioni)". Equita Sim ha confermato il giudizio "hold" con prezzo obiettivo a 20 euro sul titolo in vista della pubblicazione il 6 ottobre del dato del fatturato del terzo trimestre. Per gli esperti Marr ha gestito bene il business durante la pandemia e rimane un chiaro player sulle riaperture, inoltre il titolo negli ultimi mesi ha sottoperformato. Marr ha terminato la seduta di giovedì a 21,14€ (+8,74%), a ridosso del 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top di inizio agosto. Solo la rottura decisa di area 21,25 permetterebbe ai prezzi di puntare al ritorno in area 22,70. Sopra quei livelli target in area 25 euro. Senza il superamento di area 21,25 e in caso di violazione di 19,60 rischio invece di nuovo test dei minimi di settembre a 18,82 euro.

