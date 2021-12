Alerion Clean Power

Nuovo massimo storico a 29,95 euro per Alerion Clean Power che archivia la seduta di martedì con un +4,06% a 29,50 euro. Il Sole 24 Ore scrive che l'azionista Fri-el Green Power della famiglia Gostner potrebbe cedere fino al 43% del gruppo, mantenendone il controllo dato che detiene il 93,8% circa (dato Consob), in un'operazione da 800 milioni di euro debito compreso. Attualmente la capitalizzazione di mercato di Alerion è pari a 1,56 miliardi di euro: pertanto il 43% vale circa 670 milioni. Secondo il quotidiano l'operazione è alle fasi preliminari: da gennaio l'advisor Rothschild dovrebbe intensificare i contatti con i soggetti (finanziari e/o industriali) interessati. La chiusura di seduta si colloca sotto il massimo del 3 dicembre a 29,80 euro. solo se i prezzi riusciranno a terminare almeno una giornata oltre quei livelli verrà inviato un segnale rialzista credibile, obiettivo in quel caso a 32,50 euro. Sotto area 28 rischio di discese verso il minimo del 20 dicembre a 26,70 euro. La violazione anche di quei livelli costringerebbe a vedere le oscillazioni recenti come un "doppio massimo", figura ribassista al cui completamento i prezzi rischierebbero di scendere verso i 23 euro circa.

Banca IFIS

Banca IFIS +5,53% si riavvicina ai massimi di novembre dopo l'annuncio dell'efficacia della delibera di trasferimento della sede legale dell'azionista di controllo La Scogliera (ha il 50,5%) nel Cantone di Vaud (Losanna - CH), deliberato dall'Assemblea degli Azionisti dello stesso socio di controllo lo scorso giugno. Il completamento del trasferimento è previsto entro fine gennaio 2022. La perentoria accelerazione ha permesso al titolo di lasciarsi alle spalle, in area 16, la linea di tendenza che scendeva dai massimi dello scorso mese, avvicinandosi alla ostica resistenza in area 17,50. Si tratta dell'ostacolo che già ad inizio ottobre aveva respinto l'attacco del titolo, in corrispondenza del quale è posizionato il gap down di marzo 2019. Il superamento di tale livello muterebbe le attese sul titolo nel medio lungo periodo, prospettandone il ritorno in area 19,50/20,00. Lo scenario rialzista verrebbe compromesso solo dal perentorio ritorno dei corsi al di sotto di 16 euro, preludio ad un ulteriore affondo che potrebbe estendersi verso 14,50/15,00 euro circa.

Mondo TV

Bel progresso ieri per Mondo TV: il titolo ha toccato a 1,4480 euro il massimo da metà settembre dopo l'annuncio dell'accordo con la società che fa capo a Kenn Viselman (noto imprenditore di Los Angeles) per la distribuzione (sia nei media che nel licensing) della serie e del brand MeteoHeroes in Nord America. Mondo TV non è riuscita a chiudere sopra gli ostacoli piazzati tra 1,40 e 1,43 euro, operazione che avrebbe permesso alle quotazioni di estendere il rimbalzo dai minimi di inizio dicembre verso i massimi allineati di agosto e settembre in area 1,54, resistenze determinanti in ottica di medio periodo: oltre lo stesso probabile ritorno sul picco di fine maggio a 1,8180. Discese sotto 1,30 circa creerebbero invece le premesse per approfondimenti sugli 1,21 del 6 dicembre.

