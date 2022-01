Saipem

Bene Saipem che martedì ha accelerato e toccato i massimi da metà novembre in scia all'aggiudicazione di due nuovi contratti offshore in Australia e in Guyana, per un valore complessivo di 1,1 miliardi di dollari. Francesco Caio, CEO e Direttore Generale di Saipem, ha commentato: "L'assegnazione di questi contratti rappresenta un'importante conferma della fiducia dei nostri clienti nelle capacità di Saipem di eseguireprogetti offshore complessi in tutto il mondo. Per il progetto Scarborough sarà impiegato il mezzo navale Castorone, un nostro asset versatile e all'avanguardia, rappresentativo dell'offerta innovativa e di altolivello che Saipem è in grado di fornire al mercato. L''impianto di fabbricazione che abbiamorecentemente inaugurato a Georgetown sarà coinvolto nella realizzazione del progetto Yellowtail,assicurando un impatto positivo e tangibile per il Paese". Il titolo ha guadagnato il 2,79% a 1,988 euro (massimo intraday a 1,988 euro). In area 1,98 euro i prezzi si sono lasciati alle spalle il 50% di ritracciamento del ribasso dal top del 25 ottobre. Se le quotazioni sapranno stabilizzarsi oltre questa resistenza aumenteranno le probabilità di una estensione del rimbalzo verso 2,05 (livello successivo al 50% nella scala dei ritracciamenti di Fibonacci) e poi di una ricopertura del gap ribassista del 28 ottobre con lato alto a 2,16 euro. Sotto area 1,95 le prospettive di proseguimento del rimbalzo risulterebbero notevolmente ridimensionate, rischio in quel caso di cali verso area 1,85 almeno.

Anima Holding

Anima Holding +4,24% a 4,693 euro. Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione buy e incrementa il target da 5,70 a 5,90 euro. La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppo Anima nel mese di dicembre 2021 è stata positiva per 1,057 miliardi di euro, con il totale 2021 a 6,072 miliardi, miglior dato di raccolta degli ultimi sei anni. Alla notizia il titolo ha strappato al rialzo e si è lasciato alle spalle il picco della scorsa ottava a 4,57 euro. Probabile ora un nuovo confronto con la resistenza critica a 4,80 circa, massimi allineati di giugno e di novembre. La rottura di questo limite riattiverebbe la corsa partita nel 2020 verso target a 4,968, top del 2020. Al contrario discese sotto 4,42 euro, minimi della scorsa ottava, metterebbero nel mirino la trend line che sale da luglio, attualmente a 4,16 circa. Supporto successivo a 4,07, minimi allineati di ottobre e novembre.

Danieli & C

Danieli & C ha comunicato ieri dopo la chiusura del mercato di aver ricevuto un ordine da circa 250 milioni di euro. Si tratta di una commessa per la realizzazione un minimill completo di ultima generazione per acciaio "verde" per conto della società siderurgica russa Balakovo. L'acquisizione ordini dell'esercizio 2021-22 per il Gruppo Danieli si mantiene in linea con il budget prefissato (3,5-3,8 miliardi di euro). L'analisi del grafico di Danieli & C mette in evidenza il segnale negativo inviato nelle ultime sedute con la violazione della linea ascendente in essere dall'autunno 2020. Il titolo è ora esposto al rischio di test del minimo del 30 novembre a 24,55 euro: in caso di rottura seguirebbe probabilmente un affondo verso i 22,35 toccati a settembre. Primi segnali di forza sopra 27,45, da confermare con una vittoria sui 28,10, prologo al ritorno sul record storico di inizio novembre a 29,85.

