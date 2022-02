Leonardo

Positiva Leonardo +4,07% venerdì. Il gruppo è attivo nel settore aerospaziale e difesa: il conflitto Russia-Ucraina sembra prospettare vantaggi per i produttori di armamenti. Grazie alla reazione delle ultime due sedute, il titolo si è riaffacciato su un ostacolo tenace, definito a 6,95 circa dai massimi allineati di gennaio e di metà febbraio e dalla trend line che scende dal picco di marzo 2021, dimostrando di possedere le energie necessarie per superare la barriera e allungarsi in direzione di obiettivi a 7,30/7,40. Tali attese non troverebbero conferma sotto 6,59, preludio a un nuovo test dei minimi di gennaio e febbraio a 6,05 circa.

Poste Italiane

Poste Italiane cresce nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità con l'acquisizione (tramite la controllata PostePay) del 100% di LIS Holding da International Game Technology per un corrispettivo totale di 700 milioni di euro (Enterprise Value di 630 milioni ed una cassa netta disponibile pari a 70 milioni). LIS conta su una rete di circa 54 mila punti di vendita convenzionati e offre servizi come il pagamento dei bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers ed altre soluzioni per esercenti ed imprese, il tutto grazie a una piattaforma paytech proprietaria. L'analisi del grafico di Poste Italiane mette in evidenza il testa e spalle ribassista formatosi da luglio 2021 e completato a metà febbraio. Il titolo è pertanto esposto al rischio di discese verso 8,90-9,00 euro, dove troviamo l'obiettivo ideale della figura e un'ex resistenza. Primi segnali di forza in caso di riposizionamento oltre 10,50, mentre una vittoria sugli ostacoli a 11,20-11,30 creerebbe le premesse per estensioni verso 12,10 e 12,73, massimo storico di fine ottobre.

Maire Tecnimont

Maire Tecnimont ha comunicato i risultati 2021: i ricavi salgono dell'8,9% a 2.864,8 milioni di euro, l'EBITDA a 173,7 milioni, in aumento dello 0,9% ma con margine in calo al 6,1% dal 6,5% del 2020 ma in linea con la guidance. L'Utile Netto Consolidato si attesta a 80,5 milioni, in aumento del 48,5% grazie al contributo della gestione finanziaria. La società vede ricavi per il 2022 a 3,4-3,6 miliardi di euro. Il cda ha deciso di proporre la distribuzione di un dividendo di 60 milioni di euro, da 0,183 euro per azione (0,116 l'anno scorso). Il management fa presente che ben il 17% del portafoglio ordini complessivo fa riferimento alla Russia, per circa €1,5 miliardi. La composizione e la diversificazione geografica del portafoglio ordini già in atto, unita alla consistente pipeline di iniziative commerciali in tutte le geografie, conferma tuttavia il già avvenuto ribilanciamento del portafoglio ordini tra la Russia ed il resto del mondo, in relazione all'accelerazione dei programmi di investimento in petrolchimica in diverse geografie, in primis il Medio Oriente. Venerdì, nonostante queste rassicurazioni, le quotazioni di Maire Tecnimont sono scese del 10,7% a 3,12 euro (minimo intraday a 3,07 euro). Il grafico mostra una figura a testa spalle ribassista disegnata dal top di inizio dicembre, completata il 3 febbraio con la violazione in area 4,10 della linea che unisce i minimi del 26 novembre e del 25 gennaio. Il primo target della figura, ottenuto proiettandone l'ampiezza dal punto di rottura della neckline, si colloca a 3,35 euro, il successivo, ottenuto proiettando l'ampiezza moltiplicata per 1,618 volte si colloca a 2,92, praticamente coincidente con il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di ottobre 2020. Dalla tenuta dei minimi di venerdì potrebbero scaturire rimbalzi, solo oltre area 3,35 tuttavia diverrebbe credibile una ipotesi di ricopertura del gap ribassista del 24 febbraio con lato alto a 3,69. Resistenza successiva a 3,78, minimo del 26 novembre, ostacolo da superare per dimostrare la recuperata agibilità dell'uptrend.

