Generali risale dal rosso di inizio seduta e archivia la giornata di mercoledì a 18,105 euro, in rialzo dello 0,25%, dopo aver toccato un minimo intraday a 17,76 euro. Secondo indiscrezioni del Sole 24 Ore i Benetton hanno deciso di appoggiare la lista di Francesco Gaetano Caltagirone per il rinnovo del cda della compagnia triestina nell'assemblea di venerdì. Secondo le ultime indiscrezioni Caltagirone, Del Vecchio e Fondazione CRT hanno il 22% circa: con i Benetton arriverebbero al 26% per poi spingersi al 30% con l'appoggio di altri azionisti minori. Con queste cifre la lista del cda attuale sostenuto dal primo azionista Mediobanca, che potrebbe sfiorare il 40% grazie all'appoggio di De Agostini e degli istituzionali esteri, sembra destinata ad avere la meglio. La lista presentata dal Consiglio uscente propone la conferma di Philippe Donnet, quella presentata da Francesco Gaetano Caltagirone propone invece il tandem Costamagna-Cirinà come presidente e come a.d.. Generali stacca il dividendo da 1,07 euro il 23 maggio. Il titolo mercoledì è sceso a testare in area 17,75 il 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dal minimo di marzo, un supporto rilevante mettendo poi a segno un rimbalzo. La reazione dovrà però superare almeno area 18,67, lato alto del gap del 22 aprile, per dimostrarsi credibile. In quel caso possibile il ritorno in area 19,50 almeno. Sotto 17,75 euro i prezzi potrebbero scendere verso il supporto successivo, a 16,60 circa, ultimo sostegno in grado di evitare il ritorno sui minimi di marzo a 15,30 euro.

*Nexi *ha chiuso la seduta di ieri in rialzo del 4,38% a 9,15 euro dopo che la società francese Worldline, leader globale nei pagamenti digitali, ha pubblicato una trimestrale superiore alle attese. Il giro di affari del gruppo parigino nel primo trimestre 2022 è stato pari a 939 milioni di euro contro i 926 del consensus, il management ha confermato la guidance per l'anno in corso nonostante l'impatto della guerra in Ucraina. Il titolo ha chiuso la seduta di ieri a Parigi in rialzo dell'1,94% a 35,74 euro. Nexi si è accodata al recupero del titolo francese facendo decisamente meglio, come detto, a Piazza Affari. Attenzione tuttavia con i facili entusiasmi: il grafico di Nexi mostra infatti una solida tendenza ribassista che ha avuto il (de)merito di ricondurre i prezzi in prossimità dei minimi del 2020 in area 8,50, evento piuttosto raro tra i titoli del FTSE Mib (tra le eccezioni troviamo Saipem e Telecom Italia). Una reazione appare ora possibile dopo il perentorio ribasso e sembrerebbe poter essere favorita anche dalla divergenza in ipervenduto tra l'andamento dell'RSI a 14 sedute ed i prezzi. Indicazioni per un rimbalzo più duraturo giungeranno tuttavia solo oltre 9,50 per il test a 10 e 10,50 euro, area di resistenza critica nel medio lungo periodo. Sotto 8,50 invece probabile un ulteriore affondo verso i minimi assoluti a 7,85 circa.

Risultati in fortissima crescita e superiori alle attese per* Tenaris* nel primo trimestre 2022. I ricavi sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2021 portandosi a 2,367 miliardi di dollari, leggermente sopra il consensus Bloomberg fissato a 2,326 miliardi. L'EBITDA è salito del 220% a/a a 627 milioni (consensus 565) con margine al 26,5% (24,3%). L'EBIT si attesta a 484 milioni contro i 52 di un anno fa (consensus 408). L'utile netto dei soci quadruplica a 503 milioni da 106 (consensus 362). Indebitamento netto negativo (cassa netta) a 562 milioni da 700 a fine 2021 e 1.084 a fine marzo 2021 (consensus 669). Free cash flow negativo per 94 milioni di dollari da -23 nel trim4 2021 e +25 nel trim1. Per il secondo trimestre il gruppo prevede un'ulteriore crescita dei ricavi ma con margini stabili e free cash flow positivo. Per il secondo semestre ricavi in ulteriore progresso e margini sui livelli del primo. L'analisi del grafico di Tenaris mette in evidenza il rimbalzo dal minimo pluriennale di ottobre 2020 e la correzione accusata a cavallo dello scorso fine settimana dopo aver raggiunto a 15,35 euro il massimo da agosto 2018. La tendenza rialzista appare solida e la flessione sembra un movimento fisiologico non destinato ad avere conseguenze significative. Al momento lo scenario più probabile è la riattivazione del rally (conferme con una chiusura di seduta sopra 15,35) in direzione degli importanti ostacoli posizionati tra 17,30 e 17,60 rappresentati dai massimi allineati toccati tra il 2011 e il 2018. Una eventuale stabilizzazione sotto 13,50 creerebbe invece i presupposti per approfondimenti verso 12,00 e 10,50.

(SF - www.ftaonline.com)