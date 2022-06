Ferrari

Ferrari ha archiviato la seduta di ieri in pesante ribasso, facendo registrare una perdita superiore ai 4 punti percentuali. La società ha reso noto di aver concluso il programma di acquisizione di azioni proprie che era stato avviato ad inizio marzo. Citigroup ha inoltre peggiorato il prezzo obiettivo sul titolo, portandolo a 140 euro dai precedenti 160 euro, mentre ha mantenuto invariata la raccomandazione di vendita. I prezzi si sono così allontanati rapidamente dalla resistenza in area 190, attaccata senza successo in avvio di ottava, riportandosi in chiusura di scambi di ieri a 181,40 euro. Vacilla la struttura rialzista che il titolo sta provando ad erigere dai minimi del 19 maggio a quota 170,85, sebbene per il momento il rimbalzo non sia del tutto compromesso. Solo la successiva violazione dei supporti presenti tra 175 e 180 euro riconsegnerebbe infatti lo scenario in mano ai ribassisti, rendendo probabile il proseguimento della corsa verso i bottom annuali toccati a marzo a quota 164,95. Oltre 190 euro invece nuovi segnali di forza e spazio ad allungo verso le resistenze successive identificabili in area 205.

Telecom Italia

Telecom Italia accelera al rialzo martedì dopo il MoU relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber. Il protocollo di intesa non vincolante è stato sottoscritto da CDP Equity, KKR, Macquarie, Open Fiber e TIM. Secondo il Messaggero CDP avrà il 70-77% della newco, Macquarie il 12-15%, KKR il 10-13% e Fastweb (Swisscom) l'1,0-1,5%. Telecom cederà in sostanza la propria infrastruttura e alla fine dell'operazione potrebbe uscire completamente dall'infrastruttura o mantenerne solo una quota residuale. Il valore dell'infrastruttura è indicato in 15-20 miliardi di euro. La porzione di debito di Telecom che verrebbe apportata nella transazione non sarebbe stata ancora determinata. È previsto che l'operazione si articoli nella "separazione delle attività infrastrutturali di rete fissa da quelle commerciali di TIM - mediante un'operazione societaria o combinazione di operazioni societarie da definirsi - e l'integrazione delle prime con la rete controllata da Open Fiber con modalità da definirsi". Alla fine del processo verrà creato "un solo operatore delle reti di telecomunicazioni, non verticalmente integrato, controllato da CDPE e partecipato da Macquarie e KKR". L'accordo prevede un negoziato "in via esclusiva e in buona fede" che ha come obiettivo quello "di addivenire alla firma di eventuali accordi vincolanti entro il 31 ottobre 2022". Telecom ha archiviato la seduta di martedì con un +2,9% a 0,2976 euro, i prezzi si sono spinti nell'intraday fino a quota 0,3062 euro. Il rialzo delle ultime ore ha permesso la rottura della media mobile esponenziale a 50 giorni, passante a 0,295 circa, che aveva arrestato i prezzi nella seduta di lunedì. A 0,31 si colloca il 50% di ritracciamento del ribasso dal top di fine marzo, a 0,3230 il livello di ritracciamento di Fibonacci successivo, quello del 61,8%, oltre alla trend line ribassista disegnata dal top di fine novembre. Al superamento di questa doppia resistenza verrebbe inviato un segnale di forza credibile, introduttivo a movimenti verso area 0,37 euro almeno. Sotto 0,29 rischio invece di ricopertura del gap di lunedì con base a 0,2820, poi supporto a 0,26 euro circa.

Alerion Clean Power

Alerion Clean Power punta sulla crescita in autonomia e migliora la guidance 2022. Ieri il cda ha esaminato i risultati del processo di review strategica avviato alla fine del 2021 "finalizzato alla individuazione di un partner industriale o finanziario che potesse assicurare alla società le risorse finanziarie necessarie per sostenere il programma di investimenti dei prossimi anni". Alla luce della forte crescita dei prezzi di vendita dell'energia e delle migliori prospettive di sviluppo del settore delle energie rinnovabili, il board ha deciso di "perseguire in maniera autonoma l'implementazione dei programmi di investimento previsti nei prossimi anni", nonostante "la ricezione di alcune manifestazioni di interesse da primari investitori internazionali, che hanno valutato significativamente le attività di Alerion e la sua capacità di crescita". A conferma di ciò il management ha migliorato la guidance dell'EBITDA, da 236 milioni di euro a circa 260 milioni, dopo che a febbraio era stata portata da 165 a 236. L'analisi del grafico di Alerion Clean Power mette in evidenza l'oscillazione laterale successiva al raggiungimento del massimo storico a 34,95 euro lo scorso 5 gennaio. Il titolo si sta riavvicinando a detto riferimento con l'intento di oltrepassarlo e riattivare la tendenza ascendente di fondo verso 40 almeno. Discese sotto il recente minimo a 28,30 anticiperebbero invece approfondimenti verso 26 e 24.

